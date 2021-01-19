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В Санкт-Петербурге был задержан мужчина после сообщения о готовящемся покушении на Владимира Путина.

Как сообщается, в ночь на 18 января, примерно в два часа ночи, в приёмную президента, находящуюся в Северной Осетии, было совершено два звонка. Звонивший с мобильного телефона мужчина сообщил, что в течение 24 часов на президента России будет совершено нападение. Также он отметил, что будет работать профессиональный снайпер.

В ходе расследования было установлено, что звонившим является 26-летний житель Рыбацкого. Уже в восемь часов утра он был задержан. Причиной звонка он назвал желание пошутить.

После беседы мужчину отпустили под обязательство о явке. Указывается также, что ранее он был дважды судим за кражу.

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