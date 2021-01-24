В Сети было опубликовано видео, на котором можно увидеть, как бойцы ОМОН задержали несовершеннолетнего молодого человека.

Видеозапись была опубликована в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рязань». Инцидент произошёл на площади Победы. Как сообщается, молодой человек и его друг шли по площади, когда к ним вышли силовики, которые потребовали развернуться. После этого они задержали подростка и применили дубинки.

Как минимум на видеозаписи молодой человек не совершал никаких нарушений, он не выкрикивал каких-либо лозунгов и не нёс плакатов. Очевидцы просили его отпустить, но безрезультатно. В завершении записи подростка уводят.

Также из ролика понятно, что причиной для задержания послужила неохота, с которой ребята исполнили указание одного из правоохранителей, велевшего им изменить направление и уйти в другую строну.