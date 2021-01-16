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В Ростовской области два человека погибли в массовой аварии с участием шести машин.

Инцидент произошёл на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский 15 января. Согласно имеющейся информации, авария произошла из-за того, что водитель Honda, выйдя на обгон на встречную полосу, врезался в грузовик Scania. После этого Honda отлетела в Toyota, затем её отбросило в Mercedes-Benz Actros и Volkswagen.

В итоге погибли водитель, а также пассажир Honda. Ещё два человека, являющиеся водителями «ГАЗели» и Toyota, были доставлены в медучреждение. У них, как сообщается, диагностировали травмы различной степени тяжести.

Как отмечается, в регионе со среды ухудшились погодные условия, образовался гололёд, а также с пятницы начался снегопад, который продолжится, согласно прогнозу, до понедельника. Водителей просят проявлять на трассах особую внимательность.

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