В 2020 году россияне начали массово скупать коммерческую площадь.

Так, спрос на торговые помещения площадью 60-90 квадратных метров на первых этажах жилых домов вырос примерно на 25-30%. Спрос на офисы площадью 30-50 квадратных метров вырос на 10-15%.

Как сообщается, особенно сильно интерес возрос к коммерческой площади, располагающейся в регионах. Их, как указывается, покупают инвесторы из Москвы с целью дальнейшей сдачи приобретённой площади в аренду ретейлерам.

Также отмечается, что среди покупателей помещений стрит-ритейла стало больше обычных людей – в настоящее время их около 80%. Этому поспособствовало то, что коммерческая недвижимость для массового покупателя стало доступнее. Кроме того, увеличение цен на квартиры привело к тому, что доход от их сдачи в аренду стал менее привлекательным, и потому люди предпочитают покупать помещения на первых этажах.