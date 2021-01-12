В России будет создано беспилотное сторожевое судно, которое удастся использовать для выполнения различных задач в арктическом регионе.

Отмечается, что этим кораблем окажется сторожевик проекта 23550 «Ермак», который оснастят беспилотным механизмом управления с навигационной системой «Беринг». В компании «Кронштадт Технологии» при этом добавляют, что речь не идет о полноценном беспилотнике. На данный момент времени судно находится на судостроительном предприятии в Выборге.

Благодаря внедрению в сторожевой корабль новых технологий удастся значительно расширить его функциональность и эффективность. Бортовой комплекс сможет в автоматическом режиме находить разные преграды и предлагать экипажу пути их обхода.