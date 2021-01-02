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Многофункциональный комплекс химической, радиологической и биологической защиты, который в настоящее время разрабатывается в России, будет состоять из специальных платформ и беспилотников, рассказали представители главного оборонного ведомства.

По их словам, каждый такой робот будет выполнять полный комплекс операций по разведке РХБЗ. Кроме того, комплексы наделят целым рядом других полезных функций. Так, они смогут ликвидировать последствия ядерного удара или применения других видов вооружения массового поражения.

Кроме того, реальная польза от комплексов будет заметна и в мирное время. Роботы смогут принимать участие в ликвидации техногенных аварий, происходящих на опасных объектах на территории РФ.

Беспилотные аппараты имеют на борту все необходимое оборудование для проведения разведывательных действий и определения навигационных данных.

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