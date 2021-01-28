Главное оборонное ведомство РФ заявило, что разработка новейшего самолета огневой артиллерийской поддержки выполнена с множеством серьезных ошибок, которые могут превратить воздушную машину в «летающий гроб». Представители Минобороны поручили в минимальные сроки устранить недоработки.

Компания «Ильюшин» работает над созданием «летающей батареи» еще с 2016 года. Этот самолет задуман для поддержки российских войск с воздуха, для чего на него установили пятиствольный 20-миллиметровый автомат, а также 40-миллиметровые пушки.

Несмотря на достаточно солидное вооружение, представители оборонного ведомства остались недовольны. Они заявили, что с таким вооружением от нового самолета будет столько же толку, сколько и от истребителей. Поэтому необходимо оснастить его ракетами и бомбами.

Эксперты отметили, что те же Су-34 и Су-25 гораздо эффективнее справятся с задачами, которые стоят перед новым «Ильюшиным», так как его вооружения недостаточно для ведения полноценных боевых действий.