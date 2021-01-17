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Объединенная двигательная корпорация тестирует сразу два проекта морских двигателей, способных развивать мощность до 35 000 лошадиных сил, сообщил глава ОДК Александр Артюхов. По его словам, эти моторы, разработанные в России, позволят кораблям развивать более высокую скорость и существенно увеличат ресурс хода.

Артюхов также рассказал, что речь идет о газотурбинных двигателях, создание которое доступно далеко не каждой стране мира. В России именно на таких силовых агрегатах построены два корабля – «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко». Это весьма сложные, но очень эффективные двигатели, перед которым открываются огромные перспективы.

По словам Артюхова, газотурбинные силовые установки постоянно находятся под нагрузкой, поэтому требуют повышенного внимания к себе. Однако по мощности они пока не имеют аналогов в мире. Китайские конструкторы одно время пытались скопировать российскую технологию и создать точно такие же двигатели, однако у них ничего не получилось из-за отсутствия у конструкторов специальных знаний и опыта.

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