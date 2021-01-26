В издании «Коммерсантъ» сообщили, что сотрудники Федеральной налоговой службы стали отправлять запросы торговым сетям и производителям касательно их планов по росту цен на продукты до конца текущего года.

Ранее ФНС не требовала подобные сведения. Причина, по которой им понадобилась эта информация, не ясна. Представители ведомства и правительства никак не прокомментировали эти запросы. В Минпромторге при этом отметили, что у них нет данных касательно действий налоговиков.

В одной из компаний, которая получила соответствующий запрос, передали ФНС информацию о фактическом изменении цен. Разрабатывать планы торговая сеть отказалась, объяснив свое решение коммерческой тайной. Предполагается, что в будущем поставщиков могут начать отчитывать, если они не станут исполнять собственные прогнозы.