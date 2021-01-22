На гостелевидении Сирии, сославшись на источник среди военных, сообщили, что воздушный удар, совершенный израильскими силами, унес жизни четырех человек.

Согласно опубликованной информации, Израиль ударил по сирийской провинции Хама. В итоге погибла одна семья, которая состояла из двух детей, отца и матери. Еще четыре человека получили различные ранения. Среди них оказалось двое детей. Данная атака также привела к разрушению трех домов, расположенных в западной части местного поселения.

Ранее в издании САНА сообщили о том, что сирийские системы противоракетной обороны смогли отразить удар израильских вооруженных сил, нанесенный по территории Хамы. Нападение было осуществлено в четыре часа утра по местному времени. Журналисты отмечают, что большую часть ракет удалось перехватить.