В Пугачеве был пойман мужчина, которого обвиняют в изнасиловании 40-летней местной жительницы.

Инцидент произошёл поздним вечером 18 января. Женщина возвращалась домой с работы, когда её начал преследовать незнакомый мужчина. На улице Топорковской злоумышленник дождался, когда поблизости никого не окажется, и набросился на женщину. Применив физическую силу, он её изнасиловал, а после сбежал. Как отмечается, в эту ночь на улице стояла весьма низкая температура – до 27 градусов ниже нуля.

Потерпевшая тут обратилась в правоохранительные органы. Вскоре личность насильника была установлена, его задержали. Отмечается, что ранее он уже был судим. Расследование уголовного дела продолжается.