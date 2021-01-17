В Тверской области начата проверка после обнаружения тела замерзшей несовершеннолетней девушки.

Как сообщается, тело 17-летней девушки было найдено в одном из посёлков Конаковского района. На теле погибшей в ходе первичного осмотра не было обнаружено следов, указывающих на криминальный характер смерти. При этом были обнаружены признаки, которые указывают на то, что девушка замёрзла до смерти.

В настоящее время по факту инцидента организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия. Точная причина смерти девушки станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. Были допрошены родственники погибшей, а также её друзья и знакомые.