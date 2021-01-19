Пользователи Сети из Польши неоднозначно отнеслись к новости о передаче Соединенными Штатами Украине 20 бронеавтомобилей Humvee и 84 лодок. Большинство из них написали, что эту американскую помощь можно назвать больше «психологической», чем реальной.

Поляки заявили, что главный интерес США – «чтобы Украина не сдавалась», однако поддерживают они его очень слабо. Вооружение, переданное Киеву раньше, тоже вряд ли поспособствует победе – это списанные катера, снайперские винтовки, а также ракетные комплексы Javelin, которые Украина пока так и не задействовала.

По мнению польских пользователей, переход украинской армии на натовские стандарты слишком уж затянулся, причем по вине чиновников, которые выделенные на эти цели деньги распределяют по своим карманам. Они предполагают, что с очередными 250 000 долларов, которые должны поступить в ВСУ в 2021 году произойдет то же самое.

Многие интернет-пользователи высказываются в том духе, что США лучше бы помогали военной техникой Польше, а не Украине.