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Представители подмосковного Минжилкомхоза сообщили, что в регионе появятся более двухсот пунктов приема елок, использовавшихся местными жителями в качестве новогодних деревьев.

Данная акция стартует сегодня, 15 января, и будет длиться ровно месяц. Жители региона смогут сдать свои новогодние елки в любой пункт приема «Мегабак». В настоящее время в Московской области функционируют свыше сорока подобных объектов. В районах, где они отсутствуют, будут организованы специальные пункты приема.

Евгений Хромушин, заместитель председателя регионального правительства, заявил, что в прошлые 2 года люди активно участвовали в данной акции, сдав примерно 10 500 елок. Их переработали в почвенный грунт и детали для игровых площадок.

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