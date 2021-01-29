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В столичном регионе пункты вакцинации от коронавируса оборудуют непосредственно в клубах оздоровительного проекта «Активное долголетие», сообщает глава подмосковного Минздрава Светлана Стригункова. Она отметила, что все участники проекта смогут сделать прививку прямо у себя в клубе, не обращаясь в медицинские учреждения.

По ее словам, первым городским округом, в котором испробуют подобную практику, станет Королев. Следом за ним последуют и другие населенные пункты Подмосковья, в которых имеются клубы проекта.

«Активное долголетие» — это оздоровительная программа, которая реализуется в Московской области с осени 2019 года. За это время в клубы записались более 50 тысяч жителей региона. 22 января проект вновь открылся после отмены ограничительных мер, связанных с распространением Covid-19. Теперь он станет еще и местом, где можно быстро пройти иммунизацию и защититься от коронавирусной инфекции.

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