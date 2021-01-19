В Пермском крае за прошедшие сутки было выявлено 297 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе у 8 детей.

Среди заболевших 112 мужчин и 185 женщин. Среди них 73 человека были госпитализированы, остальные 224 лечатся в домашних условиях. Отмечается, что 84 новых пациента имеют возраст старше 65-ти лет, 103 находятся в возрасте 50-64 года, в возрасте 30-49 лет – 88 человек, и 14 пациентам от 15 до 29 лет.

Всего в регионе с начала пандемии было зафиксировано 36 292 человек с коронавирусом. Скончались от инфекции 2 303 человек (16 – за последние сутки), из них 1 323 – непосредственно от коронавируса, остальные от связанных с ним осложнений. Выздоровели за всё время пандемии 29 423 человека.