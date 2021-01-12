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В организме 47-летней россиянки было обнаружено 18 мутаций коронавируса.

Как сообщается, женщина заразилась коронавирусом в апреле, и до 9 сентября все тесты на инфекцию были у неё положительными. Также указывается, что у пациентки была обнаружена лимфома, и коронавирусом она заразилась во время химиотерапии.

Во время исследований было выяснено, что в организме женщины коронавирус приобрёл 18 различных мутаций, причём две из них были ранее обнаружены у датских норок. Кроме того, часть мутаций совпадает с мутациями британского штамма вируса.

Был сделан вывод, что большое количество мутаций появляется из-за того, что вирус слишком долго находится в одном организме. Ранее считалось, что мутация происходит, если вирус попал к человеку с ослабленным иммунитетом.

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