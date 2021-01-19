С момента изобретения инженеры, солдаты и ремесленники постоянно пытались сделать огнестрельное оружие более смертоносным. Обычно это связано с переходом на более тяжелые пули, приводимые в действие более мощным порохом, и, хотя это эффективно, использование такого оружие более заметно, вызывает большую отдачу и требует нового подхода. Одно из решений – создание новых, более смертоносных боеприпасов для существующих орудий.

Самые смертоносные боеприпасы перечислило издание The National Interest, а Discover24 приводит статью, переведенную на русский язык.

Расширяющиеся пули

Расширяющиеся пули были разработаны для использования британскими и колониальными войсками на северо-западной границе Индии в 1890-х годах. Печально известная конструкция пули была создана Арсеналом Дум Дум, расположенным недалеко от Калькутты. Дум Дум состоит из обычной пули в медной оболочке со свинцом, выступающим в носовой части, обычно через глубокий крестообразный разрез. Теория заключается в том, что при ударе свинцовая пуля расширяется и образует грибовидные формы, становясь намного шире. При смене формы также образуются острые точки, которые вызывают тяжелые раны, при прохождении через плоть.

В 1899 г. Гаагская декларация попыталась запретить расширяющиеся пуля для использования в военных конфликтах на том основании, что они вызывали особенно тяжелые ранения. Формулировка декларации нацелена на «пули с твердой оболочкой, которая не полностью закрывает сердцевину или имеет надрезы». Один неофициальный тест определил, что пули были «вероятно» более смертоносными, но не такими смертоносными, как современные. Сообщается, что расширяющиеся пули были использованы 27-м подразделением Народно-освободительной армии против гражданского населения во время резни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Пули с полым острием

Эволюция расширяющейся пули – полые наконечники в оболочке представляют собой пули в медной оболочке с полым отверстием на наконечнике, открывающим свинцовый сердечник. При контакте с целью кончик пули превращается в объект в форме гидры, который намного больше, чем исходная пуля, создавая гораздо более крупные раны, чем пули с неполым острием. В дополнение к расширению, некоторые полые точки также предназначены для фрагментации, вызывая множественные ранения и больший физический ущерб.

Пустотелые наконечники с оболочкой значительно более смертоносны, чем обычные пули. Хотя они никогда не применялись регулярными вооруженными силами, они довольно распространены на рынке самообороны. Некоторые патроны с полым концом, такие как боеприпасы Hornady Critical Defense, имеют полимерную точку в центре отверстия, которая агрессивно способствует расширению пули.

13мм Gyrojet

В конце 1960-х небольшая группа инженеров-оружейников разработала 13-миллиметровую пулю. Очень большой снаряд шириной более 1,5 см и длиной около трех, имел капсюль, который запускал четыре наклонных ускорителя, отправляя весь снаряд вниз по цели. Пуля весила на 25 процентов больше, чем патрон 7,62 и имела максимальную скорость 0,3 м/с.

В отличие от традиционных патронов для огнестрельного оружия, которые выходят из дульного среза с максимальной скоростью и постепенно теряют ее, Gyrojet вылетела из дульного среза с очень низкой скоростью, и для достижения максимальной требовалось примерно 4,5 метра. Gyrojet была испытана Командованием военной помощи США во Вьетнаме, но не получила широкого распространения.

Flechette Rounds

Во время войны во Вьетнаме американские военные выпустили 90- и 105-мм противопехотные снаряды с крошечными дротиками для экипажей танков и их истребителей. После выстрела так называемые «стреловидные» снаряды посылали облако смертоносных дротиков. Flechette были особенно полезны против пехоты, хотя вызывали больший износ оружия.

Программа индивидуального оружия специального назначения (SPIW) середины 1960-х годов привела к тому, что снаряд был уменьшен для использования в экспериментальной винтовке M19. XM645 представлял собой стальную иглу размером 1,7 мм, помещенную в оболочку из стекловолокна, очень похожую на современный противотанковый снаряд с кинетической энергией. Flechette был стабилизирован плавником, что делало его очень точным. Он также имел тенденцию изгибаться в U-образную форму при попадании в человеческую плоть, вызывая большие и часто смертельные раны. Программа была отложена из-за сложности изготовления Flechette по доступной цене.

+P боеприпасы

В отличие от специализированных типов, боеприпасы + P – это обычные боеприпасы, которые становятся более смертоносными за счет увеличения давления в патроннике. Обычно пули вылетают из ствола пистолета при сжигании пороха. Горение пороха быстро увеличивает давление внутри огнестрельного оружия, выбрасывая пулю из ствола со скоростью в десятки, если не сотни метров в секунду.

Обычное 9-мм огнестрельное оружие имеет максимальное давление в патроннике 2,3 тыс. атмосфер. Использование более сильных и мощных боеприпасов с порохом + P увеличивает давление в патроннике для 9-мм огнестрельного оружия до 2,6 тыс. атмосфер (10%). Это увеличивает скорость пули и способность вывести цель из строя. Обратной стороной является то, что не все огнестрельное оружие спроектировано так, чтобы выдерживать многократное использование боеприпасов очень высокого давления, что может привести к повышенному износу.