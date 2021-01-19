В Интернете появились фотографии и видео, на которых демонстрируется уничтоженный танк Т-90С армии Азербайджана. Его подбили армянские военнослужащие в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что бронетехника была нейтрализована в рамках военного конфликта, который продлился в регионе примерно два месяца. Военные эксперты отмечают, что ранее не было зафиксировано случаев полного уничтожения этих современных танков. Однако в настоящее время неизвестно, когда именно были сделаны данные фото и видео.

Т-90С является экспортной версией стандартного варианта. Они закупаются многими странами Ближнего Востока, включая Сирию. Однако до нынешнего момента никто не сообщал о потерях подобной военной техники. Эти танки иногда получали повреждения, но их всегда удавалось отремонтировать.