В российской столице в предыдущем году специалистам удалось заметить редких животных, которые, как предполагалось, исчезли из города. Речь идет об осоеде и серой утке.

Редкие животные начали возвращаться в Москву в результате восстановления, поддержания и улучшения местной экологической системы. Сотрудники МосПрипроды сообщили об обнаружении в ряде районов города свыше сорока видов птиц и более десяти разновидностей млекопитающих, занесенных в местную Красную книгу.

В прошлом году в столице РФ были зафиксированы заяц-русак, обыкновенная кутора, канюк, горностай, чирок-свистунок, заяц-беляк и другие животные и птицы, представленные в Красной книге. Специалисты отмечают, что осоед и серая утка имели нулевой уровень редкости, то есть считались полностью исчезнувшими из Москвы.