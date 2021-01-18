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В Москве ученикам, а также дошкольникам, разрешили не посещать образовательные учреждения, если температура воздуха опустилась до 25 градусом ниже нуля и меньше.

Как уточняется, речь идёт о школьниках, обучающихся в начальных классах. Ученикам средних классов разрешено не посещать уроки при температуре от минус 26-28 градусов. Ученикам старших классов можно не посещать занятия, если температура воздуха опустится ниже 31 градуса.

При этом отмечается, что даже при неблагоприятных погодных условиях московские школы будут продолжать свою работу. В настоящее время в Москве уже более недели температура держится около минус 15-20 градусов.

На очное обучение московские школьники вернутся уже с 18 января. Как отмечается, из-за коронавируса они с октября 2020 году находились на дистанционном обучении.

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