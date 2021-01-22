читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В управлении СКР по Ленобласти сообщили о задержании местного жителя, обвиняемого в убийстве девушки, совершенном около 17 лет назад. Все эти годы дело не удавалось закрыть.

В опубликованном сообщении отмечается, что путем проведения следственных мероприятий удалось обнаружить и задержать 45-летнего знакомого погибшей. Он уже признался в содеянном преступлении. Следователи напомнили, что оно было совершено в 2003 году на территории Гатчинского района.

Подозреваемый проводил 22-летнюю девушку до дома, а затем попытался убедить ее вступить с ним в сексуальные отношения. Когда она отказалась, мужчина избил ее и задушил. Убийцу смогли определить путем проведения специальных экспертиз и создания психологического портрета людей, которые были знакомы с жертвой.

Вам может понравиться

Китайские эксперты: США не смогут противостоять российским ракетам “Сармат”

Россия потратила на создание баллистической ракеты «Сармат» 70 миллиардов рублей и не…

Россияне проявляют осторожность и не спешат вакцинироваться от Covid-19

Далеко не все россияне готовы сделать прививку от коронавируса – более 65…

NASA: Солнце превратит Землю в “безжизненный камень” и уничтожит человеческую цивилизацию

Со временем Солнце превратит нашу планету в безжизненный камень, но человечество сможет…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 января – небольшой дождь, до 0 °C | город Мытищи: погода, 22 января – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 января – облачно с прояснениями, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 января – небольшой снег, до -14 °C | Королев: погода, 22 января – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 22 января – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 22 января – ясно, до 1 °C |