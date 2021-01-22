В управлении СКР по Ленобласти сообщили о задержании местного жителя, обвиняемого в убийстве девушки, совершенном около 17 лет назад. Все эти годы дело не удавалось закрыть.

В опубликованном сообщении отмечается, что путем проведения следственных мероприятий удалось обнаружить и задержать 45-летнего знакомого погибшей. Он уже признался в содеянном преступлении. Следователи напомнили, что оно было совершено в 2003 году на территории Гатчинского района.

Подозреваемый проводил 22-летнюю девушку до дома, а затем попытался убедить ее вступить с ним в сексуальные отношения. Когда она отказалась, мужчина избил ее и задушил. Убийцу смогли определить путем проведения специальных экспертиз и создания психологического портрета людей, которые были знакомы с жертвой.