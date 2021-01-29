В издании ТАСС, сославшись на правительство Ленобласти, сообщили, что в регионе разработана услуга по вывозу индивидуальных мусорных баков для частных домовладений.

В областной администрации отметили, что владельцы домов, расположенных в четырех районах Ленинградской области, теперь могут отправить заявку на индивидуальный вывоз мусора. Соответствующая услуга была разработана областным оператором по обращению с отходами.

Мусорный контейнер можно будет установить на собственном участке. Стоимость вывоза будет варьироваться от 250 до 300 рублей. Итоговая цена будет названа субподрядчиком регоператора. При заказе данной услуги жильцам дома все равно придется каждый месяц платить за вывоз твердых коммунальных отходов.