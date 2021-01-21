В Ленобласти начала работать Платформа обратной связи для жителей региона.

Как сообщается, благодаря этой платформе местные жители получили возможность мгновенно задать вопрос чиновникам. К примеру, можно сообщить о неубранном снеге, дорожной яме, неработающем фонаре и так далее.

Для того, чтобы составить свой запрос, необходимо воспользоваться специальным баннером. Такие баннеры были размещены на всех сайтах профильных ведомств, а также муниципалитетов. Кроме того, баннеры имеются на портале госуслуг, а также в скором времени регион будет подключен к мобильному приложению Госуслуги. ПОС. Для того, чтобы воспользоваться этими порталами, необходимо иметь регистрацию на госуслугах.

За ответами пользователям будут следить сотрудники комитета общественных коммуникаций Ленобласти и Центра управления регионом.