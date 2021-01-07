В Красноярске салон автобуса №55 был украшен к Рождеству по мотивам произведений Гоголя.

Указывается, что украшением автобуса к празднику занялась кондуктор. Так, в салоне появились ленты и гирлянды, расписные шторы и украшения в виде засушенной травы. Также в салоне стоит наряженная ёлка, а все сиденья накрыты рогожкой. Сама кондуктор нарядилась как панночка.

Как сообщается, кондуктора, украсившую автобус, зовут Елена Фалеева. Отмечается, что она думала над этой идеей около трёх недель, ещё неделю потратила на изготовление украшений. При этом это не первая её работа – перед праздниками она всегда придумывает новую тему. К примеру, в конце 2019 года автобус стал «избушкой Зимы» со снежинками, а сама кондуктор предстала в образе Зимы.