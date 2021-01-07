Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Красноярске салон автобуса №55 был украшен к Рождеству по мотивам произведений Гоголя.

Указывается, что украшением автобуса к празднику занялась кондуктор. Так, в салоне появились ленты и гирлянды, расписные шторы и украшения в виде засушенной травы. Также в салоне стоит наряженная ёлка, а все сиденья накрыты рогожкой. Сама кондуктор нарядилась как панночка.

Как сообщается, кондуктора, украсившую автобус, зовут Елена Фалеева. Отмечается, что она думала над этой идеей около трёх недель, ещё неделю потратила на изготовление украшений. При этом это не первая её работа – перед праздниками она всегда придумывает новую тему. К примеру, в конце 2019 года автобус стал «избушкой Зимы» со снежинками, а сама кондуктор предстала в образе Зимы.

Вам может понравиться

Советское чудо-оружие: “золотая рыбка”, нагонявшая ужас на корабли НАТО

В самом начале холодной войны Советский Союз серьезно проигрывал Соединённым Штатам и…

Британский посол не хочет, чтобы Китай и Россия вышли победителями из пандемии коронавируса

Китай и Россия являются серьезными конкурентами Соединенных Штатов, поэтому очень важно не…

На лечение 2-летней девочки из Башкирии анонимно перевели 96 миллионов рублей

Родители двухлетней жительницы Башкирии Амиры Мустафиной теперь смогут отвезти девочку на дорогостоящее…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 января – пасмурно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 7 января – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 января – небольшой снег, до -14 °C | Королев: погода, 7 января – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 7 января – небольшой снег, до -6 °C | Армавир: погода, 7 января – переменная облачность, до 9 °C |