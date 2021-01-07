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В Краснодарском крае за прошедшие сутки было выявлено ещё 185 случаев заражения коронавирусом.

Среди новых пациентов, как указывается, 108 женщин и 77 мужчин, в том числе четверо несовершеннолетних, самому младшему из которых два года. Самому старшему среди новых пациентов, как уточняется, 90 лет.

Таким образом, в регионе за всё время пандемии по состоянию на утро 7 января было выявлено 29 035 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели за всё время пандемии 19 547 пациентов, скончались от инфекции 1 037 человека.

В настоящее время состояние 122 пациентов оценивается как тяжёлое, из них 188 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, остальные находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

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