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В Краснодаре правоохранительные органы задержали девушку, которая залезла на главную елку города.

Как сообщается, девушка пришла на площадь вместе с парнем. Они попытали залезть за ограждение елки, что сотрудники ЕДДС заметили через камеры видеонаблюдения. На площадь были вызваны правоохранительные органы.

Выяснилось, что парочка собиралась провести фотосессию у ёлки, для чего и перелезли через ограждение. Девушку фотографировал парень, с которым была проведена беседа о поведении. После этого парня отпустили. Однако девушка начала вызывающе себя вести. Кроме того, оказалось, что она повредила бутафорский подарочный короб, когда лезла на ёлку.

Медицинский анализ показал, что девушка была пьяна. В итоге в отношении её был составлен административный протокол за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Теперь ей грозит штраф или административный арест.

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  • Анна
  • 07.01.2021
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