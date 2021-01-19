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На территории КНР появился новый эпицентр инфицирования COVID-19. Речь идет о северо-восточной провинции Цзилинь.

Представители китайского Госкомитета здравоохранения отметили, что в данном районе наблюдается увеличение количества зараженных. За минувшие 24 часа в нем зафиксировали 43 новых случая инфицирования коронавирусом, что на 13 меньше, чем в воскресенье, 17 января.

Отмечается, что всего за прошедшие сутки в Поднебесной было зарегистрировано 118 новых случаев инфицирования, причем 12 зараженных выявили за пределами страны. При этом смертельных исходов зафиксировано не было. Всего с момента начала пандемии в стране выявили чуть больше 88,4 тысячи инфицированных.

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