В Кирове десятилетняя девочка, перенесшая коронавирус, была госпитализирована с тяжёлым поражением всех органов.

Как сообщается, девочка перенесла инфекцию бессимптомно, однако затем у неё запустилось постковидное формирование иммунного ответа. Так, у неё развились такие заболевания, как эндокардит, плевропневмония, перикард. В итоге девочка была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Также у неё началось воспаление внутренней и наружной оболочки сердца.

По словам главврача, её случай стал одним из самых сложных за весь прошлый год. Тем не менее, девочку удалось спасти усилиями команды врачей.

Предполагается, что девочка имела какую-то генетическую особенность и предрасположенность к заболеваниям, и коронавирус лишь спровоцировал их развитие.