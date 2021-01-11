В Кемеровской области после того, как годовалого ребёнка до смерти покусала собака, было начато расследование уголовного дела.

Как сообщается, 40-летняя женщина вместе со своей дочерью, которой был всего лишь год, отправилась в гости к родителям в их частный дом. Женщина вышла прогуляться во дворе, а дочь оставила своей матери. В одной из комнат дома находилась крупная собака. Она смогла пройти к ребёнку, после чего искусала её. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

После трагедии владельцы собаки усыпили животное. В настоящее время ведётся расследование инцидента, чтоб понять, проявляла ли собака агрессию и раньше. Кроме того, устанавливается, были ли приняты семьёй достаточные меры безопасности ребёнка.