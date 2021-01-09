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В Казани местный житель зарезал свою 18-летнюю возлюбленную, а также её родителей.

Инцидент произошел на улице Чуйкова вечером 7 января. Как сообщается, молодой человек пришёл в гости к девушке. Дома также находились и её родители, которые не жаловали парня своей дочери, и были рады, когда перед Новым годом между ними произошла размолвка. Отец девушки открыл дверь, но отказался впускать парня в квартиру.

Молодой человек несколько раз ударил мужчину ножом, после чего зарезал прибежавшую на крики супругу потерпевшего. Затем он прошёл в комнату к девушке, и зарезал и её. После этого он выпрыгнул в окно, пытаясь покончить с жизнью. Отмечается, что квартира расположена на четвёртом этаже.

По одним сведениям, в итоге злоумышленник скончался. Согласно другой информации, он выжил, но находится в бессознательном состоянии в реанимации.

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