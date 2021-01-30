В жилом комплексе «Барселона» в Казани выставлена на продажу одна из десяти самых дорогостоящих «однушек» России, говорится в отчете о недавно проведенном ЦИАН исследовании. Квартира площадью более 53 квадратных метров обойдется желающим ее приобрести в 11,5 миллионов рублей.

Самой же дорогой в России оказалась однокомнатная квартира, которая продается в Красногорске. Она имеет площадь в 60 квадратных метров и оценивается владельцами почти в 18 миллионов.

Второе место, по результатам исследования, заняла 54,2-метровая квартира в Севастополе, за которую придется выложить 16 млн рублей. В тройку лидеров попала также «однушка» в Краснодаре. Она обойдется покупателю в 14 миллионов, однако ее площадь больше всех остальных – 66 квадратных метров.