В Казани 24-летняя девушка перерезала горло своей подруге.

Инцидент произошёл в ночь на 16 января на улице Баруди. Как было установлено, две подруги, приехавшие из Оренбурга, снимали здесь квартиру. В день инцидента они устроили застолье с друзьями, в ходе которого употребляли алкогольные напитки. Когда гости начали уже расходиться, между подругами начался конфликт.

Один из гостей, который ещё не успел уйти, рассказал, что девушки кричали друг на друга, находясь на кухне. В какой-то момент он решил вмешаться и зашёл в помещение, и увидел, что одна из девушек лежит в крови на полу. Как оказалось, подруга ударила её ножом в горло. Девушка скончалась на месте.

Как было выяснено в дальнейшем, причиной конфликта стал один из гостей–мужчин, который заявил, что не будет сидеть за одним столом с женщинами низкой социальной ответственности. О ком именно ведётся речь, не уточняется – в гостях также была и женщина. Одна из подруг начала выгонять мужчину из дома, а другая за него заступилась.