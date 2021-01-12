На трассе Нур-Султан – Темиртау произошло массовое ДТП с участием сразу 13-ти автомобилей.

Авария случилась 12 января. Согласно информации издания Sputnik Казахстан, инцидент произошёл из-за метели и шторма в регионе, из-за которых была нулевая видимость. Виновником аварии, по предварительным сведениям, является водитель «КамАЗа», который не соблюдал скоростной режим. В результате этого он столкнулся с автомобилем LADA.

В итоге столкновение спровоцировало аварию, участками которой стало 13 автомобилей. Как уточняется, в инциденте обошлось без погибших, однако был ранен один человек. Степень полученных им травм не уточняется.

Из-за плохих погодных условий на трассе введено временное ограничение на передвижение. Проводится также очистка дороги.