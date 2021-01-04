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В Италии высоко оценили выпуск шоу «Вечерний Ургант», который получил название «Ciao, 2020!».

Выпуск был оформлен в итальянском стиле и на итальянском языке. В нём приняли участие группа Little Big, артисты Ольга Бузова, Егор Крид, Niletto, и другие. Сам же ведущий Иван Ургант стал Джованни Урганти. По словам Урганта, этот выпуск был вдохновлён итальянскими фестивалями.

В Италии выпуск шоу был замечен и жителями, и некоторыми СМИ. По мнению издания La Repubblica, шоу можно назвать комичным шедевром и гротескной сатирой. Также отмечается, что в первую очередь это признание в любви Италии. Издание Il Messaggero выразило мнение, что после этой передачи Ургант вышел на международный уровень. В комментариях местные жители назвали шоу «чистым весельем».

Однако некоторые итальянцы назвали шоу неполиткорректным и заявили, что в самой Италии оно привело бы к скандалу.

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