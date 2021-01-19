По сообщениям индийских СМИ, армия страны на военном параде впервые продемонстрировала, что для выполнения боевых задач могут быть использованы силы БПЛА, состоящие на данный момент из 75 беспилотников индийского производства.

В статье также говорится, что целью формирования отряда дронов является борьба с китайскими зенитными ракетами. Известно, что представленный “пчелиный рой” из беспилотников планируется расширить до 1000 единиц.

Индия планирует расширить модельный ряд беспилотных летательных аппаратов до конца 2021 года. К тому же в оборонном ведомстве отметили, что представленные на параде дроны уже модифицированы по сравнению с базовой комплектацией. Известно, что дальность полёта используемых Индией дронов составляет 50 километров и помимо всего прочего девай способен выпускать небольшие беспилотники, предназначенные для ударных атак целей.

Также местные журналисты отметили, что сами БПЛА и тактика «пчелиного роя», разработанная в армии Индии, позволяют производить крайне эффективные нападения, что значительно меняет ход «привычной войны». Кроме того, дроны способны доставлять (в отдельных случаях – до 600кг за раз) предметы снабжения, что может стать важным стратегическим решением в ходе столкновения пехоты в труднодоступных районах.