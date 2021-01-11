Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ходе учений на востоке Сирии американские военные случайно обстреляли жилой квартал, в результате чего погиб ребенок. Очевидцы заявляют, что инцидент произошел в городе Хишам, расположенном в провинции Дейр-Эз-Зор.

Сообщается, что в этом регионе американский контингент регулярно проводит учения. Главной их целью является обучение военнослужащих Сирийских демократических сил. Их подразделения занимаются охраной месторождений нефти и газа, а также сопровождают колонны с углеводородами, вывозимыми из страны.

Представители Минобороны США пока не прокомментировали инцидент с погибшим ребенком. Однако по словам очевидцев, от угодившей прямо в дом ракеты пострадали также отец, мать и брат мальчика.

Вам может понравиться

Познер не нашел ничего положительного для России в президентстве Трампа

В своей предвыборной программе Дональд Трамп обещал наладить отношения с Россией, но…

Sohu: истребители МиГ-31 и мобильные комплексы Ярс лишили американцев сна

Мобильные ракетные комплексы «Ярс» стали новой головной болью Соединенных Штатов и лишило…

Вьетнамские эксперты поразились живучести и проходимости российских танков Т-90 в Сирии

Российские тяжелые танки Т-90 сыграли важную роль в разгроме террористических организаций на…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 января – переменная облачность, до -12 °C | город Мытищи: погода, 11 января – небольшой снег, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 января – облачно с прояснениями, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 11 января – переменная облачность, до 0 °C | Подольск: погода, 11 января – небольшой снег, до -12 °C | Армавир: погода, 11 января – пасмурно, до 2 °C |