В ходе учений на востоке Сирии американские военные случайно обстреляли жилой квартал, в результате чего погиб ребенок. Очевидцы заявляют, что инцидент произошел в городе Хишам, расположенном в провинции Дейр-Эз-Зор.

Сообщается, что в этом регионе американский контингент регулярно проводит учения. Главной их целью является обучение военнослужащих Сирийских демократических сил. Их подразделения занимаются охраной месторождений нефти и газа, а также сопровождают колонны с углеводородами, вывозимыми из страны.

Представители Минобороны США пока не прокомментировали инцидент с погибшим ребенком. Однако по словам очевидцев, от угодившей прямо в дом ракеты пострадали также отец, мать и брат мальчика.