В Екатеринбурге читатели портала E1.ru выбрали самую обаятельную и красивую студентку с именем Татьяна.

Как отмечается, фотографии участниц собирались в Татьянин день – 25 января. Голосование было открыто на следующий день, и предполагалось, что итоги будут подведены тогда же. Однако из-за слишком большого разрыва в голосовании специалисты решили удостовериться, что никто не использовал нечестные способы для победы. В итоге был сделан вывод, что большая разница в количестве голосов связана с тем, что некоторые участницы просили голосовать за них своих друзей.

Победительницей стала 20-летняя студентка Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства, набравшая 3077 голосов. Как она сообщила, она учится на четвёртом курсе по специальности «архитектор». В качестве приза она получает сертификат в салон красоты.