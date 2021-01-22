В Екатеринбурге на днях выпало большое количество снега, на уборку которого была отправлена уже прогнившая уборочная техника.

Как сообщается, из-за снегопада в городе возникли большие пробки, при этом убирать снег никто особо не торопился. После массовых жалоб врио мэра Алексей Орлов сообщил, что парк уборочной техники изношен на 70% – с 2012 года не было массовых закупок техники.

Техника, как сообщается, закупается лишь в небольших объёмах – так, в прошлом году было получено три новых единицы. Однако в масштабах города это слишком мало. Старые машины, как отмечают работники, хорошие, но дорогие, и детали для них можно получить лишь под заказ. В итоге они что-то ремонтируют и варят сами, что-то переделывают.

При этом, как было отмечено, некоторые элементы уборочных машин можно без усилий попросту проткнуть пальцем или отломать руками. Часть техники используются уже более десяти лет, и сквозные дыры можно заметить прямо в кабине.