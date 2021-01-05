В Еврейской автономной области мужчина подвергся нападению волчицы, однако сумел с ней расправиться самостоятельно.

Как сообщается, инцидент произошёл в Ленинском районе в селе Новотроицкое в начале января. Волчица зашла в село и начала охотиться на домашних животных. Так, погибли две собаки, также нападению подверглась лошадь.

После этого волчица напала на местного фермера и укусила его. Однако мужчина сумел одолеть дикое животное – он задушил волчицу. Останки животного были доставлены в лабораторию для исследования. Крупному рогатому скоту, лошадям и собакам поставили прививки от бешенства.

По словам специалистов, в регионе в январе-феврале прошедшего года было зафиксировано превышение допустимой численности волков.