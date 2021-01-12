За минувшие сутки военнослужащие ВСУ 8 раз нарушали соглашение о перемирье, пишет издание «Русская весна». Сообщается, что обстрелы велись из стрелкового оружия, ручных гранатометов, минометов и АГС.

В Дзержинске военнослужащие украинской армии сами попали под «обстрел». Вместо боеприпасов против них использовались камни, которые бросали местные жители. Инцидент возник из-за того, что под предлогом починки вышедшего из строя водопровода военные демонстративно подвозили воду гражданам. Причем делали это под телекамерами журналистов информационной программы ТСН. Когда выяснилось, что съемок не получится, они просто уехали, прихватив воду с собой.

Кроме того, портал сообщает и о других происшествиях – вспышке коронавируса в батальоне морской пехоты ВСУ, разбирательствах по поводу списания военнослужащими боеприпасов, которые затем продаются «налево».

Также сообщается, что в первом батальоне 53 бригады ВСУ был обнаружен мертвым боец по фамилии Гетман. По имеющимся данным, он умер от коронавируса, так как ранее жаловался на появление температуры, одышку и трудности с дыханием. Однако военные врачи даже не удосужились провести ПЦР-тест.