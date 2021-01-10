Сотрудники ОМВД по округу Чехов ведут розыск 13-летнего мальчика из поселка Манушкино. Сообщается, что он в субботу вышел в магазин и до сих пор не вернулся. Имя ребенка – Воробьев Данил Васильевич.

Полицейские сообщают, что ребенок выглядит на свои годы, имеет среднее телосложение и рост около 153 см. Глаза и волосы светлые, под левым глазом хорошо видна родинка.

Уходя из дома мальчик был одет в темно-синие куртку и шапку, в синие кофту и джинсы, а также в красную футболку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местоположении Данила, просят звонить по телефону 112 либо связываться с ОМВД по номерам 8(496)726 49 03, 8(496)726 49 05 и 8(496) 726 49 29.