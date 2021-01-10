В компании «Тион», расположенной в Бердске, производят обеззараживатели воздуха, уничтожающие коронавирус с помощью статического электричества.

Данные приборы в настоящее время уже используются на некоторых заводах и в заведениях общественного питания. Как известно, статическое электричество не способно нанести вред людям, так как обладает низким значением тока, однако создаваемый при этом заряд помогает бороться с COVID-19.

Дело в том, что в указанных установках фильтрующие материалы захватывают практически все проходящие через них микроорганизмы. Частицы примесей при этом получают заряд в электростатическом блоке. Далее формируется озон, который нейтрализует все частицы вирусов и бактерий.