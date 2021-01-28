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В Башкирии начали поэтапно снимать введённые из-за пандемии коронавируса ограничения. О принятом решении объявил глава Башкирии Радий Хабиров 28 января.

Как сообщается, с 29 января в Башкирии разрешается работа ночных клубов, ресторанов и баров, а в заведениях развлекательного характера разрешается вновь проводить свадебные мероприятия и дискотеки. Кроме того, будет увеличена разрешённая заполняемость кинотеатров – до 75%, а также уличных концертов – до 85%. Также указывается, что с пятницы студенты возвращаются к очному обучению.

При этом некоторые ограничения было решено оставить. Речь идёт об обязательном соблюдении масочного режима, а также о самоизоляции для людей в возрасте от 65-ти лет и старше.

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