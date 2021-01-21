В Башкирии 12 человек, выигравших в лотерею более миллиона рублей, всё ещё не пришли за своим выигрышем.

Как сообщается, 1 января состоялся первый тираж «Русского лото». Всего в России миллионерами стали 581 житель, из них в Башкирии проживает 22 человека. Таким образом, регион вошёл в тройку по количеству победителей.

Однако из этих 22-х человек 12 ещё не явились за своим выигрышем. Как сообщили в лотерейной компании, это достаточно обычная ситуация, так как многие люди до сих пор не отошли от Нового года. Однако они просят не откладывать проверку лотерейных билетов, так как чем скорее они получат свои деньги, тем лучше.

Также указывается, что по российским законам победитель может забрать свой выигрыш в течение полугода, и в течение трёх лет, если у него была уважительная причина, например, болезнь. Однако ему придётся собрать множество документов, подтверждающих эту уважительную причину. Если за указанный срок никто не заберёт деньги, они перечисляются в бюджет государства.