Специалисты обнаружили в Танзании старейшие каменные орудия среди всех известных ранее.

Как указывается, находки были найдены в малоизученной области, находящейся на тропе, которая соединяет Олдувайское ущелье с его дном. В ходе исследований было раскопано несколько слоёв, состоящих из вулканических пород. Выяснилось, что возраст находок составляет около двух миллионов лет. Кроме того, было установлено, что древние люди жили в этих местах непрерывно примерно на протяжении 200 тысяч лет.

За это время в ущелье несколько раз менялась местность вплоть до извержения вулканов. Даже в таких условиях проживающие здесь люди, которые учёные отнесли к Homo habilis, остались и сумели приспособиться. Их инструменты за это время практически не изменились. Указывается, что использовали каменные орудия, которые создавали из гальки и булыжника, а также острые чешуйки.

Ранее издание Discover24 сообщало, что люди в Европе появились на 5 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.