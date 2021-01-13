читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты обнаружили в Танзании старейшие каменные орудия среди всех известных ранее.

Как указывается, находки были найдены в малоизученной области, находящейся на тропе, которая соединяет Олдувайское ущелье с его дном. В ходе исследований было раскопано несколько слоёв, состоящих из вулканических пород. Выяснилось, что возраст находок составляет около двух миллионов лет. Кроме того, было установлено, что древние люди жили в этих местах непрерывно примерно на протяжении 200 тысяч лет.

За это время в ущелье несколько раз менялась местность вплоть до извержения вулканов. Даже в таких условиях проживающие здесь люди, которые учёные отнесли к Homo habilis, остались и сумели приспособиться. Их инструменты за это время практически не изменились. Указывается, что использовали каменные орудия, которые создавали из гальки и булыжника, а также острые чешуйки.

Ранее издание Discover24 сообщало, что люди в Европе появились на 5 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.

Вам может понравиться

Раскрыты инженерные хитрости, благодаря которым египтяне в древности доставляли блоки к пирамидам

Специалисты сумели установить, как строители пирамид доставляли огромные блоки на стройку. Отмечается,…
  • Анна
  • 11.01.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 января – пасмурно, до -15 °C | город Мытищи: погода, 13 января – пасмурно, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 января – ясно, до -16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 января – снег, до -2 °C | Королев: погода, 13 января – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 13 января – пасмурно, до -11 °C | Армавир: погода, 13 января – пасмурно, до 10 °C |