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В 2021 году российская армия будет активно оснащаться беспилотными аппаратами. Причем это будут не только дроны самолетного типа, но и компактные квадрокоптеры, которые проходят испытания в войсках еще с позапрошлого года.

Представители Минобороны рассказывают, что эти летательные аппараты станут весьма полезными не только в боевой обстановке, но и в повседневной жизни войсковых частей. Так, с их помощью командиры смогут контролировать проведение занятий по физической и боевой подготовке, выявлять какие-либо нарушения, отслеживать выполнение тех или иных задач.

Квадрокоптеры также незаменимы во время вооруженных столкновений. Они способны проводить разведку, корректировать огонь артиллерийских орудий, фиксировать поражение целей, показывать общую картину боя. Эксперты считают, что коптеры будут запускаться с боевой техники или из командных пунктов подразделений и принимать непосредственное участие в разведывательных операциях.

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