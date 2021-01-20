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В 2021 году в инженерные войска РФ поступят новые роботы, предназначенные для разминирования территорий и тушения пожаров, рассказал генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Речь идет о роботизированных тральщиках «Уран-6», а также о комплексах пожаротушения «Уран-14».

Начальник инженерных войск также отметил, что в России стремительными темпами разрабатываются новейшие роботизированные системы. Так, в 2021 году пройдет испытания усовершенствованный минный тральщик тяжелого уровня ИМРТК-РТ, который будет проводить разминирование полностью в автоматическом режиме.

Сообщается, что конструкторы уже близки к завершению роботизированного мостоукладчика МТУ-2020, который построен на платформе тяжелого танка Т-90А и модернизированной боевой машины Т-72Б3. Также в этом или следующем году начнется тестирование средств разграждения и штурма ИМРТК-ШР, возможности которого пока не раскрываются.

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