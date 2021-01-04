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В новом году жителей России ожидает очередное повышение пенсионного возраста.

Как сообщается, пенсионный возраст в наступившем году повышается на полтора года. Таким образом, женщины в 2021 году имеют право выйти на пенсию в возрасте 56,5 лет, мужчины – 61,5 лет. Кроме того, теперь необходимо иметь 12-летний трудовой стаж для того, чтобы выйти на пенсию. Это касается как женщин, так и мужчин.

Также отмечается, что для ряда граждан России пенсионный возраст не изменился. К примеру, это относится к тем, кому положено право на досрочный выход на пенсию. Также те, кому не удалось трудоустроиться, имеют право выйти на пенсию раньше на два года.

Кроме того, указывается, что по новому законодательству граждан, находящихся в предпенсионном возрасте, нельзя уволить. За увольнение такого сотрудника введено уголовное наказание.

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