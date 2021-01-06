Несмотря на пандемию COVID-19, команде Музея естественной истории в Лондоне удалось выявить в общей сложности 503 новых вида в 2020 году. В разгар климатического кризиса, который угрожает миллионам животных, музею удается задокументировать новичков разнообразного царства. Среди открытий есть осы, ракушки, пауки, обезьяны, лишайники и многие другие.

Музеи во время пандемии

В 2020 году, в основном из-за пандемии, музеи лишились большого числа посетителей. Это актуально и для Музея естественной истории в Лондоне, который закрыл свои двери для публики на самый долгий срок со времен Второй мировой войны.

Несмотря на все проблемы, которые принес COVID-19, музей продолжает выполнять важную работу по мере возможности. Хотя полевые исследования и поездки за границу были отменены, многие продолжали работу, не выходя из дома.

В последние месяцы ученые публиковали свои труды. Хранителям, научным сотрудникам и исследователям музея удалось описать 503 новых вида.

Как открываются новые виды?

В список вошли веслоногие рачки, жуки с броней, богомолы, гигантские вомбаты, похожие на сумчатых, и изумрудно-зеленая моль.

Прежде чем животное может быть отнесено к категории нового вида, ученые должны пройти через изнурительный процесс. Это означает, что необходимо собрать обширную информацию и провести исследования, а также проиндексировать структуру организма.

«Исследовательские работы по каждому виду подлежат рецензированию научным сообществом», – рассказывает Кен Норрис, глава отдела наук о жизни в Музее естественной истории в Лондоне.

Среди недавно обнаруженных – Попа Лангур (Trachypethecus popa), обезьяна, обитавшая на склонах потухшего вулкана Мьянмы. После обнаружения обезьяна уже помечена как находящийся под угрозой исчезновения вид. В дикой природе обитает только 200-260 особей.

Popa Langur – изюминка этого года. Образцы его костей хранились в музее уже сто лет. Однако ученые надеются, что присвоение имени обезьяне станет шагом к ее сохранению.

Что означает видовое разнообразие для науки?

Доктор Тим Литтлвуд, исполнительный директор по науке Музея естественной истории в Лондоне, объясняет: «В очередной раз подсчет новых видов в конце года показал удивительное разнообразие форм жизни и минералов, которые до сих пор не были описаны».

Он также отмечает, что коллекция образцов предоставляет музею и другим членам научного сообщества ресурс, позволяющий находить еще больше видов и распознавать новые образцы.

Открытие 503 новых видов только в 2020 году показывает как много еще нам неизвестно о природе. Это демонстрирует, что неизбежный климатический кризис может оставить человечество без информации о других видах.